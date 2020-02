Valentine’s Day for ANT: a Palazzo Borghese la serata benefica

Si svolgerà martedì 14 Febbraio a Palazzo Borghese – in via Ghibellina 110 a Firenze – l’evento Valentine’s Day for ANT, organizzato da Fondazione ANT Italia Onlus per raccogliere fondi da destinare al servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e ai progetti di prevenzione oncologica. La serata verrà presentata dalla coppia Veronica Maffei, giornalista di Italiasette e Stefano Baragli, presentatore e showman. Si tratta di un’occasione davvero unica per festeggiare il giorno dedicato all’amore all’insegna della solidarietà. Gli ospiti saranno accolti nella splendida Sala degli Specchi, a partire dalle 19.30, con un aperitivo di benvenuto a cui farà seguito una gustosa cena nella sala Galleria Monumentale con l’accompagnamento musicale dal vivo di Barbara Vignali. A conclusione della serata i presenti potranno scatenarsi nelle danze con la musica DJ Remo Giugni. Si potrà partecipare all’evento con un’offerta minima di 55 euro. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività di assistenza medico-specialistica domiciliare e di prevenzione oncologica che ANT svolge gratuitamente a Firenze, Prato e Pistoia.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe.

Fonte: Fondazione ANT Italia ONLUS

Tutte le notizie di Firenze