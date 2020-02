Accusato di odio razziale, lo speaker chiede di trasferire il processo

Guido Gheri, lo speaker dell'emittente di ScandicciRadio Studio 54, finito al centro di un'inchiesta per istigazione all'odio razziale per quanto espresso in alcune sue trasmissioni radiofoniche, ha chiesto di essere giudicato da un altro tribunale. Presentata istanza di rimessione del processo per legittimo sospetto. Gheri l'ha scritta di suo pugno e presentata stamattina. La parola passa alla Corte di Cassazione che dovrà vagliare l'istanza.

Nell'inchiesta, coordinata dal pm Christine Von Borries, a Gheri vengono contestati anche i reati di diffamazione, per quanto affermato durante alcune trasmissioni, e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Lo speaker è anche accusato del reato di calunnia insieme alla moglie, per aver accusato due carabinieri di alcune irregolarità nell'esecuzione del sequestro preventivo dell'emittente Radio Studio 54, disposto nell'ambito dell'inchiesta ed eseguito il 19 agosto scorso.

