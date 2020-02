Cambiamenti del mondo, forum internazionale a Firenze

Professionisti, professori, insegnanti, ricercatori, artigiani, produttori locali, artisti da 46 Paesi del mondo saranno a Firenze, dal 13 al 15 marzo, per l’evento “Building Peace through Heritage-World Forum to Change through Dialogue”.

Si tratta dell’incontro annuale della Fondazione Romualdo Del Bianco che nel 2020 si trasforma da simposio a forum, concentrando l’attenzione sugli aspetti economici, socio-culturali e ambientali dello sviluppo sostenibile e sull'interpretazione, e la comunicazione, dei diversi luoghi con le loro espressioni culturali. L’evento si svolge sotto il patrocinio di 76 istituzioni, tra cui Parlamento Europeo, Ministero della Cultura dell’Azerbaijan, UNESCO Comitato Nazionale.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento che si tiene giovedì 6 febbraio alle 12.30 nella sala Barile a palazzo del Pegaso (via Cavour 4) intervengono il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani, il presidente della Fondazione Paolo del Bianco, la coordinatrice scientifica del forum Corinna Del Bianco, il responsabile relazioni internazionali dell’istituto Life beyond tourism Simone Giometti, l’assessore all’urbanistica di Prato Valerio Barberis e la giornalista Isabella Brega.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Firenze