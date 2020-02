Fondazione OdG Toscana, confermato il servizio di prima consulenza dello Sportello Diritti Digitali

È in corso la campagna di rinnovo dell’iscrizione alla Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.

La Fondazione, promossa dall’Ordine dei giornalisti della Toscana, ha come obiettivo quello di tutelare e valorizzare la figura del giornalista, promuovendo iniziative volte a migliorare la formazione, i percorsi di accesso alla professione e il lavoro quotidiano.

Corsi per la formazione professionale e per il giornalismo digitale; attività per la valorizzazione della professione giornalistica, come i convegni sugli Ordini e sulla libertà di informazione; il Premio Umberto Chirici; la collana “i Quaderni della Formazione”; l’Archivio dei fotoreporter toscani; servizi come lo Sportello per la mediazione, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze: sono solo alcune delle iniziative già avviate dalla Fondazione nel primo anno di vita.

“La Fondazione è uno strumento indispensabile per la professione del giornalismo oggi e per aiutarci ad affrontare i mutamenti in corso – spiega Paolo Mori, vicepresidente della Fondazione di Odg Toscana – Ecco perché è importante il supporto di tutti i giornalisti e della società civile: invito quindi tutti ad iscriversi”.

E’ possibile rinnovare la quota di iscrizione rivolgendosi agli uffici della segreteria di Odg Toscana, oppure tramite bonifico bancario, con i seguenti dati: Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana, IBAN IT83 J086 7302 8040 3500 0351 856, presso Chianti Banca, specificando nella causale “Quota associativa 2020 + Nome e cognome”.

Coloro che rinnoveranno riceveranno in omaggio una copia del libro “Il giornalista e la legge” di Antonio Scuglia e Antonio Valentini. Inoltre, verrà dato su richiesta, anche il volume del prof. Adriano Fabris, “L’etica del giornalismo”. Chi invece si iscriverà per la prima volta, riceverà in omaggio i libri “La Lingua il giudice e la costituzione” di Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, e il libro del prof Adriano Fabris. Tutti i volumi fanno parte della collana i Quaderni della Formazione, promossa dalla Fondazione in collaborazione con Pacini Editore.

È possibile aderire alla Fondazione per tutti i giornalisti iscritti all’Ordine della Toscana ma anche per gli iscritti ad altri ordini e per i non giornalisti. I primi devono sottoscrivere la quota di “partecipante ordinario” (€25 all’anno); i secondi possono iscriversi in qualità di “partecipanti sostenitori”(€50 all’anno).

Per iscriversi basta collegarsi al sito della Fondazione, entrare nella sezione “Diventa socio” e seguire le indicazioni.

L’iscrizione alla Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana ha la validità di un anno.

