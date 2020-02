Forteto, consigli comunali uniti per l'aggiornamento dopoil commissariamento

I Consigli Comunali di Dicomano e di Vicchio, per la prima volta nella storia istituzionale dei due comuni,si sono riuniti in seduta pubblica al Centro Civico di Vicchio, per un aggiornamento sul Forteto. Una realtà economica e sociale del territorio che con l’insediamento della Commissione Parlamentare avrà nuovamente dal prossimo 6 febbraio i riflettori puntati.

Relatore il Commissario Governativo avv.Jacopo Marzetti. Apprezzamento del lavoro commissariale, discontinuità nella gestione economica e giustizia per tutte le vittime. Su queste tre direttrici di fondo si è svolta la seduta consiliare che ha registrato di fatto un consenso unanime di tutti i gruppi consiliari presenti al dibattito.

Una stagione nuova non fatta di polemiche, ma di concretezza, necessaria per dare nuovo slancio a questa importante realtà economica del territorio.

A conclusione della serata i due sindaci Filippo Carlà Campa e Stefano Passiatore hanno accolto l’invito del Commissario Marzetti nel lavorare insieme e battersi affinché la Commissione Parlamentare faccia luce sui fatti ancora non chiariti e individui proposte per rendere giustizia a tutte le vittime con indennizzi adeguati.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vicchio