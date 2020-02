Fucecchio nelle scuole per dire no al bullismo

Con lo slogan "Riempiamo la rete di gentilezza", il Comune di Fucecchio promuove la Giornata nazionale contro il bullismo (7 febbraio) riservando il proprio spazio social agli elaborati delle alunne e degli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. I lavori realizzati potranno essere postati su Instagram per sostenere la lotta al bullismo taggando la pagina @comunedifucecchio. Venerdì 7 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 saranno ripostati sul profilo Instagram ufficiale del Comune.

E’ un modo per trattare un tema delicato come il bullismo, di cui i giovani sono spesso vittime, attraverso il loro stesso linguaggio, raggiungendoli nel mondo che oggi più frequentano, ovvero quello dei social.

"Quest'anno, in occasione della realizzazione dell'abete natalizio delle scuole - spiega l'assessore alle politiche educative Emma Donnini - le bambine e i bambini hanno riflettuto sui diritti dell'infanzia realizzando dei veri e propri capolavori. Uno dei principali diritti è il rispetto per se stessi e per gli altri, e rispettare significa essere capaci di osservare l'altro senza giudicarlo. Chi ancora non ne è capace va educato a farlo e, anche attraverso giornate di sensibilizzazione come questa, possiamo tutti insieme abituarci a compiere atti di gentilezza che sicuramente rappresentano il primo passo verso la costruzione di rapporti positivi. Riempiamo la rete di gentilezza!".

