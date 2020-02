La laurea di Iacopo Melio

Anche per Iacopo Melio è arrivato il momento di indossare la corona d'alloro per la laurea conseguita quest'oggi alla Cesare Alfieri di Firenze. Il 27enne di Cerreto Guidi ha conseguito la sua laurea in Scienze Politiche questa mattina, martedì 4 febbraio, con una tesi sul ruolo sociale degli influencer (voto 103). Nella sua discussione ha riportato esempi come Bill Gates e Giobbe Covatta. Ma la stesura è stata certamente ispirata dalla sua esperienza alla guida della onlus #Vorreiprendereiltreno, nata anni fa da un tweet e arrivata alla scrittura di libri letti in tutta Italia. Iacopo è costretto a vivere in carrozzina, ma con le sue parole ha fatto fare salti altissimi ai tanti nella sua stessa situazione, oltre ad aver riportato 'coi piedi per terra' chi minimizzava sui problemi dei disabili. Con il suo impegno, la rimozione delle barriere architettoniche è stato un tema introdotto nell'agenda delle amministrazioni pubbliche. "Tutta la redazione di gonews.it applaude a questo importante traguardo: il 'personaggio dell'anno 2014', tra articoli e pubblicazioni, ha trovato pure il tempo di laurearsi. Gli lancio un abbraccio grande", ha commentato il direttore di gonews.it Elia Billero.

La consegna nel 2015 della targa di 'Personaggio dell'anno' a Iacopo Melio

