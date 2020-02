Lavori urgenti alla rete idrica di Santa Croce sull'Arno

Acque SpA comunica che, per poter effettuare una riparazione urgente sulla rete idrica nel comune di Santa Croce sull'Arno, dalle ore 23:30 di oggi martedì 4 alle ore 5 di domani mercoledì 5 febbraio, si renderà necessario interrompere l'erogazione idrica a Santa Croce-capoluogo.

A seguire, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell'acqua che andranno ad esaurirsi nelle ore successive.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per chiarimenti, aggiornamenti o per segnalare eventuali problemi connessi al protrarsi dei fenomeni di torbidità dell’acqua è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

