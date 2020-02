Neonata trovata morta a Campi, dna rivela: origine europea

Gli esami del dna condotti sul corpicino della neonata trovata morta lo scorso 19 novembre a Campi Bisenzio, rilevano che la piccina sarebbe di origine europea.

La bimba era stata abbandonata in una borsa nei pressi di una farmacia (qui la notizia). La piccola, che sarebbe stata partorita viva e al nono mese di gravidanza, aveva il cordone ombelicale ancora attaccato.

Le cause della morte sono al momento sconosciute. Bisogna aspettare la relazione finale del medico legale che ha eseguito l'autopsia. I carabinieri, che intervennero sul posto dopo l'allerta data dal personale della farmacia, stanno continuando ad analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza alla ricerca di indizi utili per individuare chi ha abbandonato il neonato. Le indagini, per infanticidio, sono coordinate dal pm Concetta Gintoli.

