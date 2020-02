Ruba alcol e cibo al supermercato, arrestato a San Giuliano Terme

A San Giuliano Terme (PI), nelle scorse ore, i carabinieri di Pisa hanno arrestato un senegalese di 34 anni per furto aggravato. I militari sono stati chiamati a intervenire in un noto supermercato cittadino dove era stato visto l’uomo impossessarsi di alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari per un valore complessivo di 100 euro. L’uomo, arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, sarà giudicato quest'oggi con il processo per direttissima.

