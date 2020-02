Sanità, Alberti: "Sblocco elettorale su assunzioni medici e infermieri"

Il Patto per la Salute rilascia in toscana 120 milioni per il 2020 e 65 per il 2021. Il consigliere regionale della Lega: “Il tempismo del PD dà la misura della paura che hanno”

“Rossi esulta per lo sblocco delle assunzioni in sanità, eppure per 8 anni negli ultimi 9, al governo dell’Italia c’era il PD. Si dovevano aspettare le elezioni regionali – dice il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti – e la Lega al 33% nei sondaggi. Queste assunzioni danno la misura della paura che ha il PD di perdere la Toscana. È veramente squallido vedere la sanità ridotta a un mero bacino di consenso elettorale. Prima il consenso, poi la salute dei cittadini. Il governatore della Toscana la rivendica come una grande vittoria, ma negli otto anni in cui si sono susseguiti Governi del PD, tra cui due anni a guida Renzi, Rossi dov’era? E la Saccardi, che è nello stesso partito di Renzi, e che era assessore anche quando Renzi era al Governo, cos’ha da festeggiare?”.

“Se si sbloccano le assunzioni a me va benissimo, ci mancherebbe altro. Però è evidente che questa pioggia di milioni sulla sanità toscana arriva con una tempistica imbarazzante. E imbarazzante è anche questo cantar vittoria ed elogiare il dialogo con l’attuale Governo: forse Rossi e Saccardi non si sono accorti che lo scorso anno alla guida del Ministero della Salute c’era una rappresentante del Movimento 5 stelle, con cui il PD adesso è alleato. Questo utilizzo della sanità pubblica per fini elettorali – conclude Alberti – è di una bassezza politica da brividi”.

Fonte: Ufficio Stampa Jacopo Alberti

Tutte le notizie di Toscana