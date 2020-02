Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, il Consiglio tratterà del Coronavirus

Il prossimo Consiglio dell’Unione tratterà del coronavirus: così è stato deciso dai Sindaci dell’Unione, accogliendo la richiesta espressamente formulata dall’opposizione.

“ È un argomento che in queste ultime settimane sta destando preoccupazioni anche nel nostro territorio, e riteniamo opportuno affrontarlo nelle sedi istituzionali, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della prevenzione e dei controlli medico-sanitari “– dichiara il Presidente dell’Unione, Alessio Falorni, che ringrazia i consiglieri dell’opposizione per aver proposto questa questione all’Odg del prossimo Consiglio.”

“L’argomento – aggiunge Falorni – sarà trattato invitando in assemblea esperti qualificati di Asl e istituzioni, che sapranno fornirci dettagli scientifici e di buona prassi sul modo di affrontare questa emergenza”.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa

