Contributi ai piccoli comuni, Mazzeo (Pd) elenca i dati nella provincia di Pisa

"In provincia di Pisa ci sono 16 comuni sotto 5mila abitanti, molti dei quali situati nelle aree interne con tutti i disagi che questo comporta per i cittadini che vi risiedono. Come Regione Toscana abbiamo deciso di dar loro un sostegno concreto stanziando, nell'ultima Finanziaria, 20 milioni di euro in tre anni. Di questi oltre 2,5 arriveranno proprio sul territorio pisano e i Comuni interessati avranno possibilità, entro il 28 febbraio, di richiedere i contributi per fare investimenti sul territorio in modo da aumentare i servizi per i cittadini".

Così Antonio Mazzeo, consigliere regionale PD, annuncia la misura varata dalla giunta e approvata dal Consiglio regionale con l'ultima legge di bilancio. “E' una misura concreta e un messaggio politico di attenzione e di vicinanza che, grazie anche all'impegno condiviso con l'assessore Vittorio Bugli, abbiamo voluto dare a quei territori".

Proprio per confrontarsi su questa opportunità e ricevere "istruzioni per l'uso", i sindaci dei piccoli comuni si sono incontrati ieri a Firenze con lo stesso Bugli presso la sede di Palazzo Sacrati Strozzi.

“Per quello che riguarda i Comuni della provincia pisana - prosegue Mazzeo - i contributi triennali variano da 144 a quasi 181mila euro. Si tratta di cifre certamente non enormi, ma sufficienti ad assicurare investimenti che ora queste amministrazioni non si possono permettere e che andranno a beneficio sia dei cittadini sia delle aziende che operano in quelle zone”.

La misura regionale, in totale, mette a disposizione 7 milioni per il 2020, sei nel 2021 ed altri sette nel 2022. Unica condizione per godere del finanziamento è che si tratti di investimenti e che il contributo serva a realizzare nuove opere o nuovi lavori, da concludersi entro l’anno di concessione.

Questi, nel dettaglio, i contributi triennali previsti per i Comuni della provincia di Pisa.

CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA 180.945,99

MONTECATINI VAL DI CECINA 179.614,59

MONTEVERDI MARITTIMO 178.197,71

CHIANNI 163.609,37

SANTA LUCE 159.205,47

RIPARBELLA 158.252,25

GUARDISTALLO 157.872,87

ORCIANO PISANO 154.978,98

CASALE MARITTIMO 152.546,35

PALAIA 152.446,48

CASTELLINA MARITTIMA 151.147,44

LAJATICO 150.572,87

TERRICCIOLA 148.662,46

PECCIOLI 148.314,92

MONTESCUDAIO 145.663,35

FAUGLIA 144.550,02

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa