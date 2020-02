Pagani e Cannucciari presentano Stagione di caccia

Torna FOF, FumettoOltreFumetto, la rassegna curata dall’Associazione “La Scintilla” con il nuovo graphic novel di Emiliano Pagani e Bruno Cannucciari, Stagione di caccia, edito da Tunuè. L’appuntamento è alla sala SET del Teatro Politeama di Poggibonsi alle ore 17.45 di venerdì 7 febbraio. Dopo Kraken, opera che si è aggiudicata diversi premi in Italia, è stata portata in diverse nazioni e ha raggiunto perfino il traguardo dell’adattamento in film, ecco un thriller che per ritmo e sublimi disegni inchioda alla lettura. Ritornano i pregiudizi, la visione limitata del mondo e i colpi di scena. Nulla in questo libro e in questa storia che non richieda attenzione e non provochi piacere e riflessione.

I due autori, al termine della presentazione, avranno piacere di firmare e dedicare con disegno le copie del libro.

L’incontro è organizzato dalla “Scintilla” con “Olivia Libreria Bistrot e con il patrocinio del Comune di Poggibonsi.

Il libro

In un paesino immerso nei boschi, tre donne gestiscono un’azienda agricola di prodotti biologici il borgo è popolato da cacciatori che non vedono di buon occhio l’attività delle donne: troppo moderna rispetto alle tradizioni. La vita del posto è scandita da attività sempre uguali e la caccia ai cinghiali, così popolosi nella zona, è la principale. Tra gli abitanti è soprattutto Bruno, il capo cacciatore, a polemizzare sull’attività dell’azienda che è così lontana dalle abitudini degli abitanti di quelle terre. La tensione si acuisce quando iniziano a verificarsi dei furti. I cacciatori hanno già il colpevole: sono convinti che siano stati dei migranti; tutto ciò che è diverso dalla loro quotidianità appare come una minaccia. I migranti sono visti come invasori, ma nel frattempo la vera invasione sembra essere a opera dei cinghiali, sempre più popolosi nella zona del bosco.

Gli autori

Bruno CANNUCCIARI

Esordisce su Comic Art riprendendo il personaggio di Yellow Kid. Realizza, sulla stessa rivista, Franco&Bruno. Alla fine del 1988 dà vita, sulle pagine di Lupo Alberto, al personaggio di Winny, dedicandosi poi al personaggio di Lupo Alberto stesso (creato da Silver). Per Tunué ha pubblicato Kraken, scritto da Emiliano Pagani, opera tradotta in Francia per Les Éditions Soleil e in Polonia per Timof. La casa di produzione Draka Production ne ha acquisito i diritti per la trasposizione cinematografica. Kraken si è aggiudicato il primo posto ex aequo nella sezione Miglior libro di scuola italiana nel Concorso Romics dei Libri a Fumetti 2018 e il Premio Carlo Boscarato 2018 come Miglior fumetto italiano. Stagione di caccia è il secondo libro sempre per Tunuè realizzato con Emiliano Pagani.

Emiliano PAGANI

Inizia collaborando con “Il Vernacoliere” nel 1991. Pubblica il primo albo a fumetti nel 2005 raccogliendo le storie della Famiglia Quagliotti. Il suo maggiore successo è la serie di “Don Zauker”, prete esorcista, bestemmiatore e iracondo. Tra gli altri suoi lavori: “X-Nerd, Eroi di pace” (2011), “Nirvana” (Panini, 2011), “Slobo” e “Golem” (2016). Nel 2017 firma il suo primo graphic novel, assieme a Bruno Cannucciari, “Kraken” per Tunué. Miglior libro di scuola italiana nel Concorso Romics dei Libri a Fumetti 2018 e il Premio Carlo Boscarato 2018 come Miglior fumetto italiano.Stagione di caccia è il secondo libro sempre per Tunué realizzato con Bruno Cannucciari.

Fonte: Ufficio Stampa

