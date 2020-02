Dodici persone sono finite in manette per associazione a delinquere e riciclaggio: la banda avrebbe favorito Cosa Nostra. La guardia di finanza di Prato ha concluso l'operazione Golden Wood con circa 300 finanzieri su tutta Italia. Al palazzo di giustizia di Firenze il procuratore Giuseppe Creazzo sarà in conferenza con il procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

