Mercatale Empoli, le primizie in piazza della Vittoria

Appuntamento con la qualità e con la toscanità delle aziende del territorio. E’ il Mercatale in Empoli che si terrà sabato 8 febbraio 2020, dalle 8 alle 13, in piazza della Vittoria. Come sempre molte sono le aziende a chilometro zero, ma anche ‘fuori porta’ che esporranno i propri prodotti all’insegna della stagionalità e genuinità.

In primo piano l'azienda agricola Paradisi con le sue farine di grano toscano da Colle Val d'Elsa; segue l’azienda di Andrea con fave, ortaggi di stagione da Certaldo; i fomaggi a latte crudo di Maria da Volterra; la carne e gli affettati dell’azienda agricola di Roberto Romagnoli di Montespertoli; il pane di grani antichi del forno Romolino da Lastra a Signa; e ancora, le verdure dell'azienda agricola Bioeat di Empoli; i Due Pani con pane di farina toscana da Lazzedretto; le verdure fresche di Luigina da Certaldo; gli affettati di Marco da Castelfiorentino; la Chiocciola d'Elsa con le verdure e chiocciole direttamente da Poggibonsi; la Ginestra storica azienda agricola biologica con miele, pasta, pane; i conigli dell'azienda agricola la Mignola di San Miniato; la cinta di Guido da Chianni; il miele di Mario Simoni di Cascina ed il vino del Guerrieri di Castelfiorentino. Infine i Seminanti con sott'oli, pasta e farine.

All’esterno del Mercatale esposizione dei fiori di Sandro Sassetti e le piante del Vivaio Petreti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli