Si insedia la commissione d'inchiesta sul Forteto: al via i lavori

Si è insediata questa mattina, dopo cinque rinvii, la commissione d'inchiesta sul Forteto. A chiedere l'apertura della commissione è stata la senatrice del Movimento Laura Bottici. La Presidente sarà la senatrice del M5s Bruna Piarulli, che ha ottenuto 16 voti contro i 12 di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Proprio la scelta della presidente rischiava di compromettere il via ai lavori: Pd e M5S infatti hanno trovato la quadra solo nella notte. Nell'ufficio di presidenza ci saranno anche i toscani Manuel vescovi (Lega) e Lucia Ciampi (PD).

"Inizio il mio lavoro alla presidenza della commissione d'inchiesta sul Forteto con la determinazione e la voglia necessarie ad affrontare il gravoso e importante impegno che ci attende. Mi auguro si possa fare un lavoro di squadra con tutti i colleghi di ogni gruppo parlamentare. E' indispensabile fare piena chiarezza sui fatti drammatici avvenuti nella comunità toscana, su soprusi e violenze inflitti ripetutamente nei confronti dei minori, già colpiti dalle difficoltà incontrate nelle loro famiglie. Ritengo sia nostro dovere affermare ovunque la legalità e, nel caso specifico, rafforzare il senso di responsabilità di tutti gli italiani rispetto alla vicenda Forteto e alla verità da ricercare con il massimo impegno. Voglio ringraziare sinceramente la senatrice Laura Bottici che con tutte le sue forze ha voluto l'istituzione di questa commissione d'inchiesta, è il risultato di una lunga e appassionata battaglia di civiltà".

"Abbiamo il dovere morale, come rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni, di fare chiarezza per evitare il ripetersi di queste atrocità in altre parti d'Italia. Lo dobbiamo alle vittime, ai loro familiari, a noi tutti".

"Oggi finalmente si è insediata la prima Commissione Parlamentare Bicamerale di inchiesta sul Forteto, da me richiesta con disegno di legge presentato in Senato sin dal 2015, ed è stato eletto il suo presidente, Angela Bruna Piarulli, a cui faccio i migliori auguri di buon lavoro. È un giorno speciale, uno di quelli che segnano un traguardo che in realtà è solo un nuovo punto di partenza per arrivare alla meta".

"La commissione di inchiesta sarà dotata di specifici poteri ispettivi - prosegue la pentastallata -, per accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità Il Forteto, anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte al suo interno".