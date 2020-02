Il lavoro dalle origini a oggi: il Dramma accoglie il sociologo De Masi

Il lavoro: cosa è stato e che cosa sarà? Domenico De Masi, sociologo del lavoro, sarà a Palazzo Grifoni, il prossimo 19 febbraio alle 17.30, come ospite del Dramma Popolare di San Miniato che prosegue la sua marcia verso la Festa del Teatro 2020 affrontando tutti i volti della sicurezza, tema scelto per l’annata appena iniziata e volta ad interrogare le coscienze sul complesso rapporto tra rispetto delle norme e coscienza. De Masi presenterà il suo libro «Il lavoro nel XXI secolo» dove ricostruisce le diverse interpretazioni teoriche del lavoro e ne passa in rassegna le trasformazioni concrete: dalla schiavitù alla rivoluzione industriale fino, appunto, al XXI secolo. Scopo dell’opera è quello di offrire uno sguardo prevalentemente sociologico sulle trasformazioni che, nel corso dei secoli, hanno riguardato il lavoro e le sue interpretazioni, nonché sulle probabili metamorfosi che lo attendono nel futuro prossimo.

Un’opera articolata che analizza e confronta il lavoro nella società preindustriale e industriale con quello della società postindustriale, dove si viene a perdere la «certezza» del lavoro e persino la sua funzione identitaria, per certi versi sostituita dal consumismo. Le conseguenze sono evidenti: aumento della produttività e diminuzione dell’occupazione, automazione dei processi produttivi, smaterializzazione del lavoro, prevalenza del terziario, superamento del tempo libero, sottoccupazione e, infine, crisi economica. La serata si aprirà con i saluti del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini, a cui seguiranno quelli dl sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

Quindi interverrà Marzio Gabbanini presidente della Fondazione Idp che illustrerà le ragioni delle scelte tematiche per la prossima edizione del Teatro del Cielo. Poi il sociologo De Masi presenterà il suo volume. Il Dramma nella scorse settimane ha proposto il tema della ostruzione dell’identità affettiva e della sicurezza dell’infanzia, uno degli aspetti di quella più ampia sicurezza sociale, di cui tanto si parla, attribuendole significati diversi talvolta contraddittori.

Fonte: Fondazione Istituto Dramma Popolare

