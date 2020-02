Studenti del 'Cattaneo' ospiti in Olanda dai 'colleghi' di Gorinchem

Anche quest’anno l’IT “Carlo Cattaneo” di San Miniato si incontra presso il “Fortes Lyceum” di Gorinchem, in Olanda. con altre scuole europee da Spagna, Finlandia, Portogallo e Ungheria, prendendo parte ad attività mirate a favorire la crescita personale e il senso critico degli alunni, potenziare le loro conoscenze e competenze linguistiche e interagire con le diverse tradizioni e culture. Nell'ambito di questo consolidato programma di scambio studentesco, un gruppo di alunni delle classi 4 CA e 3AR dell’ IT “C. Cattaneo” di San Miniato hanno intrapreso con entusiasmo l’esperienza della settimana internazionale che da anni si svolge presso il Fortes Lyceum.

Accompagnati dalle insegnanti Angela De Gaetano e Karla De Siena, i ragazzi sono stati ospitati dalle famiglie dei loro partner olandesi, con cui con i quali si è subito instaurato un rapporto di amicizia. Il programma ha previsto attività didattiche organizzate all'interno dell’istituto con lavori di gruppo ed esperienze laboratori ali: tra queste, particolarmente piacevoli sono state le esplorazioni guidate dai partner olandesi degli angoli più significativi delle città di Gorinchem, L’Aia, e Amsterdam. Durante la visita ad Amsterdam i nostri studenti hanno anche visitato il museo di Van Gogh e c’è stato un giro in battello sui canali. Inoltre gli studenti hanno partecipato a pranzi e a un barbecue con musica presso gli spazi di condivisione situati all'interno del liceo olandese. Per tutta questa settimana gli studenti hanno apprezzato la possibilità di usare la lingua inglese - anche nella quotidianità della vita familiare - e di conoscere coetanei provenienti da altri paesi dell’Unione Europea, mettendo così a confronto realtà e stili di vita diversi.

“Durante questa settimana - affermano gli studenti - non solo abbiamo visitato le bellissime città olandesi, ma abbiamo anche conosciuto il sistema scolastico olandese che presenta enormi differenze rispetto al nostro e abbiamo fatto attività che hanno permesso il confronto tra due realtà tutt'altro che simili. Questa esperienza può essere definita come un viaggio verso la maturità, che ci ha permesso di tornare a casa arricchiti di nuove esperienze, nuovi stimoli e soprattutto, nuovi amici: infatti non vediamo l’ora che arrivino a San Miniato, per rivivere un’altra meravigliosa e indimenticabile settimana come quella appena trascorsa a Gorinchem”.

Gli studenti del Fortes Lyceum sono attesi a San Miniato dal 7 al 14 marzo 2020 dalle famiglie dei loro partner italiani, mentre i loro docenti soggiorneranno presso l’Hotel San Miniato.

Fonte: Articolo a cura degli studenti coinvolti nello scambio in Olanda

