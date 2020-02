Diodato vince il festival, Ziello (Lega): "A Sanremo vincono le Ong"

Come ormai è noto quasi a chiunque, il 70esimo Festival della canzone italiana ha incoronato come vincitore Antonio Diodato. L'artista 39enne ha conquistato il 'Leone' di Sanremo con la canzone 'Fai Rumore'.

Tanto è il successo che ricopre ogni anno i concorrenti del Festival, come tante sono le critiche che piovono su di essi: a partire dalla voce, secondo i tecnicismi degli esperti o secondo i gusti del pubblico fino allo stile, al vestito indossato, a "il velluto non va più di moda" o "troppo aggressivo questo scollo per la sua età".

Ma oltre alle critiche che riguardano la scena e quelle giuste, che investono il mestiere di cantante, tante altre possono essere le considerazioni che nascono dopo il Festival. Come, ad esempio, quella mossa da Edoardo Ziello, deputato della Lega e residente nel pisano. Ziello infatti, sul suo profilo facebook, il giorno dopo della premiazione di Diodato ha pubblicato un collage di foto che ritrae la voce italiana di questo 2020. A sinistra del montaggio fotografico vediamo Diodato che indossa una t-shirt con il marchio di 'Mediterranea Saving Humans', la ONG italiana dedita alla salvaguardia delle persone nei mari italiani. Alla destra del Diodato attivista troviamo invece quello vestito con la giacca ricoperta di strass nei panni di cantante, che sorride reggendo il premio tra le mani. Sopra la foto, il commento del deputato: "Il dubbio è lecito: Festival della canzone italiana o delle ong taxi del Mediterraneo? Come volevasi dimostrare il festival è stato vinto da un amante del ‘sinistro pensiero’...". Una grossa scritta arancione sovrasta infine il collage: "A Sanremo vincono le Ong".

Quando la politica e le opinioni sembrano dunque arrivare ovunque, anche dove le ideologie magari non contano e dovrebbe valere solo l'intrattenimento.

