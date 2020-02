Canottieri Limite, i risultati dalla regata di fondo sul Po

La Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica alla regata internazionale di fondo sul Po da Moncalieri fino al Parco del Valentino.

Record di iscrizioni per la 37esima edizione della regata di fondo “D’inverno sul Po” in questo fine con un totale di 3.101 atleti . Sabato si sono sfidati su barche corte in 1.066 mentre domenica mattina ne sono scesi in acqua 2.035 in quattro e in otto.

Parte subito bene la Limite con l'ottimo bronzo del doppio under 23 di Lorenzo Bonaffini e Samuele Gori al primo anno nella categoria senior. Non vanno oltre il settimo posti sia il due senza junior di Daniele Bagnoli e Alessandro Giglioli che il singolo junior di Ernesto Rabatti. Il due senza ragazzi di Edoardo Busoni e Matteo Rimoli è ottavo. C'era molta attesa per il due senza junior di Greta Reali e Chiara Benvenuti della canottieri San Miniato, ma le due ragazze non vanno oltre il settimo posto con una gara che convince date le potenzialità delle atlete.

Sulle barche lunghe Gori e Bonaffini in quattro di coppia misto con la canottieri San Miniato e la Canottieri Paolo D'Aloia non riescono a confermare l'ottimo risultato del doppio. L'otto ragazzi bianco celeste con Matteo Brunetti, Edoardo Busoni, Daniele Cecchi, Cosimo Cinelli, Edoardo Del Rosso, Lorenzo Leoni, Dario Morelli, Matteo Rimoli ed al timone Ginevra Marconcini non nutriva grandi aspettative visti gli innesti di giovani atleti che sono alle prime esperienze in categoria e quindi non dispiace il sesto posto fra le ammiraglie in questa gara internazionale. Per Greta Reali ed il timoniere Ginevra Marconcini nell'otto junior che per sette ottavi è composto da atlete toscane arriva un meritatissimo Bronzo. Il quattro di coppia junior composto da Rabatti, Giglioli, Bagnoli e Orsi chiude all'undicesimo posto in una gara di alto livello, ma lontani dai tempi fatti segnare dai migliori. Melisa Dama con il quattro di coppia ragazzi misto Limite, Firenze e Giacomelli si piazza al nono posto.

L'otto Cadetti per la rappresentativa toscana ha ben cinque atleti della Limite, Leonardo Sostegni, Tommaso Laganà, Edoardo De Vito, Alessio Tempesti e Valentino Francalacci ed è una delle ultime gare in programma che riaccende l'entusiasmo limitese con la vittoria dei bianco rossi toscani che hanno il cuore bianco celeste.

Fonte: Canottieri Limite

