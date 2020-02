Si toglie la vita a 59 anni nell'Empolese

Un 59enne si è tolto la vita quest'oggi nella sua casa di un comune dell'Empolese (non aggiungiamo ulteriori dettagli per non identificare la persona). La scoperta è stata fatta quest'oggi intorno alle 10.30 dai carabinieri della compagnia di Empoli, guidati dal comandante Daniele Riva. Non è stato possibile fare niente perché la morte era già accertata. La notizia si è subito diramata nel paese, con grande sconvolgimento da parte dei residenti.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

