Al Circolo Arci Isolotto la conferenza 'Tecnica della comunicazione nelle relazioni umane'

Mercoledì 12 febbraio 2020, alle 21.15, nel Saloncino al primo piano del Circolo Arci Paolo Pampaloni di via Maccari 104, a Firenze (zona Isolotto), conferenza di Silvano Chiarantini sul tema “Tecnica della comunicazione nelle relazioni umane”.

“Forse non abbiamo mai pensato quanto sia difficile comunicare, cioè 'mettere in comune' le idee, raccontarsi qualcosa gli uni con gli altri. L'uomo ha dovuto superare infinite difficoltà prima di giungere a inventare i meccanismi (interiori ed esteriori) che hanno portato dal semplice gesto, istintivo ed essenziale, con cui comunicava l'uomo primitivo, fino alla parola scritta, per arrivare ai complessi tabulati dei moderni computer”.

INGRESSO LIBERO.

Info: 055 780070 – www.circoloisolotto.it.

Fonte: Circolo ARCI Isolotto "P. Pampaloni"

Tutte le notizie di Firenze