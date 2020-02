Al via la stagione teatrale al 'Francini' di Casalguidi

Al via la stagione di prosa del teatro "Francini" di Casalguidi, promossa in stretta collaborazione tra Comune di Serravalle Pistoiese e Associazione Teatrale Pistoiese. Il primo appuntamento è per sabato 15 alle 21 con lo spettacolo "Sporchi di grazia" con la compagnia "Sesamo e Cartamo", composta da Lavinia Arduino, Tommaso Cheli, Alessandro Romeo, Manuela Scarpellini, Moreno Scoscini, Elena Soverchia, Franca Tasselli, Donatella Vezzali con la conduzione di Francesca Sarteanesi, che per il terzo anno consecutivo inaugurano la stagione teatrale.

Gli appuntamenti successivi sono per sabato 22 febbraio sempre alle 21 con lo spettacolo "Passo Dopo" di Francesco Bottai, ex Gatti Mézzi, domenica 29 febbraio, ore 21, una grande signora della scena come Monica Guerritore con uno spettacolo da lei diretto e interpretato "Dall'inferno all'Infinito", la chiusura il 30 aprile con "Bella Bestia" , ore 21, uno spettacolo firmato Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi.

"Prosegue appieno la collaborazione con l'associazione teatrale pistoiese - dice l'assessore alla cultura, Iaria Gargini - e anche quest'anno gli spettacoli proposti sono di alto livello. La stagione teatrale non si ferma solo agli spettacoli serali, ma al mattino sono in corso spettacoli per le scuole del territorio dall'infanzia alla secondaria di primo grado e le iscrizioni sono già al completo".

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese