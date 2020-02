Si cerca un 69enne, cani molecolari a Empoli

Sono stati chiamati in causa anche i cani molecolari dei carabinieri per le ricerche di un 69enne che non ha fatto rientro a casa a Empoli da ieri pomeriggio, martedì 11 febbraio. Le ricerche dei militari sono state avviate nella mezzanotte, dopo la segnalazione dei familiari che non hanno visto rientrare l'uomo. Secondo quanto appurato si tratterebbe di allontanamento volontario. L'uomo è residente in una frazione a Est del comune empolese. I cani molecolari in dotazione nella provincia di Firenze sono stati utilizzati per tracciare i percorsi seguiti dalla persona. Le ricerche sono state diramate a tutti gli altri enti, con tanto di fotografia del 69enne.

