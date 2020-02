Incidente in A12, elisoccorso per un uomo estratto dall'auto

Chiusa per un'ora e venti l'autostrada A12 tra le uscite Massa e Versilia, direzione Viareggio, per un incidente tra più auto nei quali ci sono stati due feriti. Si tratta di un uomo e di una donna incastrati nello stesso veicolo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, le ambulanze di Croce Bianca e Misericordia, oltre all'elisoccorso Pegaso. Quest'ultimo è stato necessario per il trasferimento d'urgenza a Cisanello (Pisa) dell'uomo. La donna è invece stata accompagnata all'ospedale Versilia. Una terza persona ha riportato danni più lievi.

