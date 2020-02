Ometto (Impegnarsi): "Non una solo telecamera funzionante a Capraia e Limite"

"Si potrebbe tranquillamente parlare di spreco di denaro pubblico. Mentre altri comuni limitrofi potenziano il parco delle telecamere in punti sensibili quali scuole e giardini, a Capraia e Limite, nonostante i recenti furti, incidenti e un tentativo di violenza nei confronti di una ragazza nel maggio scorso sulla pista ciclabile che collega Limite a Capraia, non sono ancora funzionanti le tre telecamere di entrata e uscita nel territorio comunale deliberate nell'Aprile del 2016 e costate 21mila euro alla collettività. Dette telecamere furono presentate con toni trionfalistici alla cittadinanza e come un importante deterrente contro eventuali reati per dare più sicurezza. Il nostro vuole essere un ulteriore richiamo al Sindaco, dopo quelli precedenti fatti nel corso di questi anni, per attivarsi subito, visto che si tratta di denaro pubblico, per spiegare ai cittadini i motivi di questo ritardo e per la loro immediata messa in funzione".

Claudio Ometto, Impegnarsi per Capraia e Limite

