Pinocchio nella Stratosfera: 36mila km per un progetto scientifico

Domenica 16 febbraio 2020 durante il Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso verrà lanciato per la prima volta al mondo un Pinocchio nella Stratosfera. Si tratterà di un viaggio di 36.000 km che il nostro Pinocchio farà a bordo di un velivolo progettato e realizzato all'interno di un progetto didattico denominato Abachos nato dal professore Amedeo Lepore, docente presso l'ISS Vittorio Emanuele di Napoli per poi spostarsi nell'IS Palmieri Rampone Polo di Benevento.

La particolarità dell'esperimento è il fatto che il velivolo, una volta che il pallone aerostatico che lo ha portato in stratosfera viene scoppiato, è progettato per fare ritorno al punto di partenza. Grazie a questo progetto si è riusciti per la prima volta al mondo a inviare un oggetto nella stratosfera e a farlo ritornare nello stesso punto di partenza.

Il progetto nasce per scopi prettamente scientifici ovvero dalla necessità di inviare nella stratosfera un apparecchiatura in grado di rilevare dati atmosferici e dati relativi al campo magnetico. Attualmente il progetto Abacos è coinvolto in uno studio di una giovane biologa che ha vinto un premio della Nasa per idee innovative nello spazio, avente ad oggetto un'alga estremofila che vive nei vulcani, un essere vivente capace di sopravvivere a condizioni particolamente ostili, immune dalle radiazioni e in grado di assorbirle.

Il progetto prevede l'invio in stratosfera di un velivolo con a bordo alcuni campioni di alghe, che poi vengono recuperate e analizzate al fine di studiare gli effetti dei raggi cosmici su di esse. La ricerca e lo studio di tali organismi potrebbe portare a interessanti applicazioni in campo scientifico, tra cui il suo utilizzo nelle tute degli astronauti al fine di proteggerli dalle radiazioni cosmiche durante le missioni.

Per poter effettuare il lancio in sicurezza sono state necessarie molte autorizzazioni, in particolar modo per interdire lo spazio aereo utilizzato appunto per il lancio dell'oggetto. Il progetto del Pinocchio, fortemente voluto dal Carnevale dei bambini di San Miniato Basso, Casa Culturale e Circolo Arci, nasce per scopi prettamente didattici in collaborazione con le scuole. Al velicolo verrà applicata una particolare videocamera che riuscirà a filmare e fotografare lo spazio. Le immagini verranno messe a disposizione delle scuole in modo da poter essere utilizzate per scopi didattici.

In caso di condizioni meteo avverse, è previsto un lancio di riserva la domenica successiva.

