Piaggio, contratto unificato per tutti gli stabilimenti italiani: aumento da 55 euro

I lavoratori del gruppo Piaggio (oltre 3100 lavoratori interessati) hanno approvato l’accordo sindacale con il 71,3% di sì.

Piena soddisfazione per l’esito di questo referendum che per la prima volta è stato di gruppo e che ha unificato contrattualmente i lavoratori degli stabilimenti di Aprilia (Venezia) Pontedera (Piaggio) e MotoGuzzi di Mandello del Lario (Lecco).

Questo accordo porta a regime 55,00 Euro di aumento mensile e il conguaglio del premio di risultato a fine di ogni anno.

Si torna a redistribuire parte degli utili aziendali ai lavoratori e non vi sono stati scambi contrattuali di nessuna natura. Erano 11 anni che i lavoratori non vedevano rinnovato il contratto aziendale e dobbiamo riprendere l’iter a rinnovare i contratti ad ogni scadenza.

In un’epoca dove vi è stato un attacco ai diritti dei lavoratori senza precedenti, il sindacato, oggi più che mai, è chiamato a svolgere un difficile ruolo: non solo interpretare ciò che sta avvenendo e le profonde trasformazioni in atto, ma cercare di porre tutte le tutele per i lavoratori attraverso la contrattazione affrontando i problemi che riguardano i lavoratori, le loro condizioni, il salario, l’orario, la professionalità, la salute e la sicurezza.

Questo lo si può fare se manteniamo un rapporto stretto, coeso e soprattutto democratico con i lavoratori, altrimenti nessun cambiamento positivo sarà possibile.

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Piaggio

Piaggio, Uilm: “Approvazione accordo svolta nelle relazioni sindacali”

“Con il 71% di voti favorevoli, il referendum di fabbrica ha approvato l’accordo per la sigla del primo contratto integrativo di gruppo in Piaggio. È un risultato importante e tutt’altro che scontato, poiché non tutti i rappresentanti sindacali avevano scelto di sottoscriverlo, benché apportasse benefici economici evidenti”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm resposnabile di settore, e Samuele Nacci, segretario della Uilm di Pisa.

“La Fiducia espressa dai lavoratori nei confronti del lavoro da noi svolto costituirà un ulteriore motivo per noi per impegnarci a fondo nei prossimi anni per costruire relazioni industriali all’insegna di un maggior coinvolgimento. È ciò che occorre in un gruppo come Piaggio che ha confermato gli investimenti in Italia e che con quest’accordo dà un riconoscimento economico si lavoratori, dopo lunghi anni di crisi. Speriamo che sia l’inizio di una stagione di ripresa e di rilancio”.

Tutte le notizie di Pontedera