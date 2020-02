Ambito Turistico omogeneo Valdinievole, sindaco Tesi: "Rispetto per le nostre scelte sul turismo"

Apprendo molto volentieri dei passi in avanti che il Comune di Montecatini Terme tramite il Presidente della Commissione Turismo Aimone Natalini sta portando avanti al fine di far aderire Ponte Buggianese all’Ambito Turistico Omogeneo.

Preme però ricordare che il sottoscritto in data 26.07.2019 ha provveduto ad inviare una lettera (PEC) al mio collega Baroncini dove chiedevo di esplicitare alcune questioni.

A distanza di quasi 7 mesi dall’invio della stessa e dopo aver sollecitato personalmente in più occasioni (attraverso il Consigliere Riccardo Buonamici, alla cerimonia dei Cavalieri della Repubblica, alla partita di pallacanestro del Montecatini Basket Ball ed attraverso l’Assessore Siniberghi) ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta e che senza nessun atto formale Ponte Buggianese non procederà ad ulteriori valutazioni in merito.

Voglio ricordare che ciò, rappresenta una mancanza di rispetto sia verso il sottoscritto che verso tutti i quasi 9000 abitanti di Ponte Buggianese, fare il Sindaco vuol significare rispetto per le Istituzioni, per i colleghi Sindaci e sopratutto rispondere in tempi celeri anche alle sollecitazioni che altre amministrazioni comunali pongono.

Proprio in tempi celeri, Ponte Buggianese, non ha fatto mancare il suo sostegno alla lettera dei Sindaci sulle Terme, proprio perché le stesse rappresentano un patrimonio del nostro territorio; pertanto in occasione del prossimo open-week ci auguriamo il massimo rispetto delle nostre scelte attuali in tema di turismo, in quanto preme ricordare che oltre il 70% del Padule di Fucecchio ricade sul nostro territorio.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Ponte Buggianese