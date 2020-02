I carabinieri di Levane hanno proceduto a deferire in stato di libertà, per il reato di “lesioni stradali gravi” una signora di mezza età che mentre percorreva una via centrale, non si era accorta della presenza di un ciclista, noto responsabile di un’azienda valdarnese, urtandolo e facendolo rovinare a terra, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 45 giorni.

