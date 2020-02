Bilancio preventivo 2020, il Comune di Calcinaia invita i cittadini a conoscere i conti dell'amministrazione

Per conoscere i conti del Comune, per scoprire su quali capitoli di spesa verranno impegnate le risorse economiche dell’ente comunale, per capire dunque che cosa “bolle in pentola” per l’anno in corso, ecco le assemblee pubbliche che si svolgeranno Lunedì 17 e Mercoledì 19 Febbraio rispettivamente a Calcinaia e Fornacette. Sarà questa l’occasione in cui l'amministrazione comunale, al gran completo, illustrerà a tutte le cittadine e i cittadini interessati il Bilancio Preventivo 2020.

All'incontro saranno naturalmente presenti il Sindaco, Cristiano Alderigi, l´Assessore al Bilancio, Beatrice Ferrucci, tutti i membri della Giunta e i Consiglieri Comunali.

L’appuntamento con il Bilancio Preventivo 2020 è quindi fissato per Lunedì 17 Febbraio alle ore 21.00 presso la Sala Don Angelo Orsini, adiacente al Municipio (Piazza Indipendenza) a Calcinaia e Mercoledì 19 Febbraio alle ore 21.00, presso la Sala James Andreotti in Piazza Kolbe (Piazza della Pam di fianco all'Ufficio Postale) a Fornacette.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

