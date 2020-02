Esce fuori strada con l'auto, aveva assunto alcol e cocaina: denunciato

I carabinieri di Levane hanno proceduto a deferire in stato di libertà per guida in stato di ebrezza e sotto effetto di stupefacenti, nonché per lesioni stradali gravi, un uomo di origine sudamericana il quale, alla guida del proprio veicolo, era uscito fuori strada, causando lesioni alla passeggera giudicate guaribili in giorni 55.

Al termine degli esami medici disposti dopo che i Carabinieri erano intervenuti sul posto per rilevare la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, l’uomo è risultato avere un tasso alcoolemico nel sangue di 2,02 grammi per litro, nonché positivo per assunzione di cocaina.

Tutte le notizie di Montevarchi