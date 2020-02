Un garage, che contiene un'auto, è interessato da un incendio in località Madonna dell'Acqua. Le fiamme hanno coinvolto anche una bombola di Gpl.

Sul posto, in via Carlo Cattaneo, stanno intervenendo i vigili del fuoco della sede centrale di Pisa. Le operazioni sono attualmente in corso. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

