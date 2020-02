Sciatore aretino muore in Val Gardena

Uno sciatore 75enne, Alfredo Marconi, è morto sulle Dolomiti dopo essere caduto sulla pista Saslong, una delle più ardue dell'area bolzanese. L'anziano è stato soccorso dai carabinieri e dall'elisoccorso Pelikan ma per lui non c'è stato più niente da fare.

Il fatto è avvenuto alle 10.30. L'uomo, titolare di un concessionario auto, era in villeggiatura in Val Gardena con la famiglia.

