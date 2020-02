TeatRocK al Quaranthana omaggia Sanremo

Da venerdì 21 febbraio al 6 aprile è la XI edizione di TeatRock - musica a teatro, la rassegna organizzata dal Teatrino dei Fondi, curata da Gabriel Stohrer, che prevede 4 appuntamenti, due omaggi pensati per il palcoscenico del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato, con musicisti locali e due restituzioni del percorso di residenza intrapreso da gruppi under 35 che hanno vinto il bando per la residenza artistica musicale, TeatRocK: Verso la musica di Ricerca, con il sostegno del Mibact e di Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Venerdì 21 febbraio alle 21:30 la rassegna si apre con un omaggio ai 70 anni del Festival di Sanremo, un appuntamento fisso, un rituale, uno specchio dei gusti reali o indotti degli Italiani.

La serata è a lume di candela, in acustico, per aderire, come ormai è tradizione per TeatRock, a M’illumino di meno, l’iniziativa indetta da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere agli ascoltatori di spegnere le luci non indispensabili e ripensare i consumi.

Un nutrito numero di musicisti, come Soinà, Bettina e Max, Refusenik, Terry Davies e Stefano Bartalesi, Clair de Lune, Lukas Bernardini, Tricotomia, ripercorre, cantando, la storia delle esibizioni susseguitesi sul celebre palco dell’Ariston e del seguitissimo festival, uno dei principali eventi mediatici che si è appena concluso, che fa ancora discutere, sollevando indignazione per supposte irregolarità e vittorie immeritate, regalando spesso emozioni e adrenalina.

Sul palco del Quaranthana, illuminato solo dalle luci delle candele, un vasto repertorio di canzoni di molti dei nomi più noti della musica italiana, da Eros Ramazzotti a Iva Zanicchi, a Luciano Tajoli, a Nilla Pizzi, a Lucio Dalla, a Bobby Solo, ai Decibel, a Nek, a Fiorello, a Rino Gaetano.

Non mancheranno inoltre i brani di alcuni degli ospiti stranieri al Festival come Damien Rice.

Il 6 marzo alle ore 22:00 Blackbird Quartet presentano una restituzione del progetto di residenza Nuovi scenari, un lavoro volto a nuova fruizione del teatro per creare una connessione tra pubblico e artista mediante l’utilizzo di sonorità moderne. Il 20 marzo alle 21:30 è la volta di una serata tributo alla trinacria con Sicilia in fiore, in cui vari musicisti locali interpretano la Sicilia dal Folklore al Pop, per salutare l’avvento della primavera. Il 3 aprile alle ore 22:00 Blue Parrot Fishes, band electro rock under 35, è in scena con Sirene intriganti e pesci volanti, un progetto nato dall’esigenza di sperimentare nuove vie di forma canzone con l’intento di influenzare e cambiare la prospettiva di chi ascolta rispetto alla musica di oggi.

Fonte: Teatrino dei fondi / Titivillus Ufficio stampa e comunicazione

