Controlli stradali dei carabinieri nel weekend: una decina di denunce

Nel passato fine settimana, in Arezzo, 20 militari della Compagnia Carabinieri di Arezzo, specificatamente nell’ambito della campagna per gli interventi mirati in materia di prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale hanno identificato 134 soggetti e controllato 78 automezzi, con i seguenti risultati:

− denunciato in stato di libertà un extracomunitario, poiché trovato alla guida con una patente contraffatta;

− denunciato in stato di libertà un extracomunitario, poiché ha contravvenuto agli obblighi imposti dalla misura preventiva del “divieto di ritorno nel comune di Arezzo”;

− denunciato in stato di libertà altri 9 soggetti italiani e stranieri trovati alla guida dei propri autoveicoli con tasso alcolico superiore ai limiti di legge (0,5 gr/lt), i contravventori, a seguito dell’esame dell’etilometro sono risultati avere un tasso da 0,9 a 2,43 gr/lt;

− segnalato, inoltre, all’ufficio tossicodipendenze della Prefettura di Arezzo una persona trovata in possesso di 5 grammi di marijuana.

Inoltre, l’Arma di Arezzo collaborata dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno proceduto all’ispezione di un circolo ricreativo frequentato da cittadini sudamericani, nel quale sono state accertate e contestate diverse violazioni connesse alla sicurezza ed alla prestazione d’opera. Ne è stata dichiarata la sospensione dell’attività imprenditoriale, poiché all’interno vi era occupata con le mansioni di barista una dipendente non in regola rispetto alla legislazione del lavoro.

