Tragedia in un albergo di Firenze, trovata morta una donna

Una 51enne è stata trovata senza vita in centro di Firenze. La scoperta è stata fatta alle 10 di oggi (mercoledì 19 febbraio) in una camera di albergo a due stelle in via San Zanobi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la scientifica e il sostituto procuratore Ester Nocera, oltre ai sanitari inviati dal 118. La donna alloggiava nell'hotel con un uomo, che al momento è irreperibile. Sono in corso gli accertamenti dei militari per rintracciarlo.

Secondo quanto emerso, la donna, di origini tunisine, alloggiava nella struttura da lunedì scorso, insieme a un uomo, italiano, al momento ricercato. Sembra che la 51enne non abbia mai abbandonato la stanza, come invece avrebbe fatto più volte l'uomo. La pm ha disposto l'autopsia sul cadavere. Un primo esame eseguito sul corpo avrebbe evidenziato alcuni segni all'altezza del collo, ma l'autopsia chiarirà tutto.

Tutte le notizie di Firenze