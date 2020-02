Municipale Lastra a Signa, 3.800 multe nel 2019. Prossimo acquisto il telelaser

Sono stati 3.832 i verbali emessi dalla polizia municipale di Lastra a Signa nel corso del 2019 per violazioni alle norme del Codice della strada mentre 66 le rilevazioni sugli incidenti stradali. Sono questi alcuni dei dati emersi dal bilancio 2019 delle attività della polizia municipale che durante lo scorso anno ha concentrato la sua azione anche sui controlli sulla documentazione necessaria alla circolazione stradale (come assicurazioni e revisioni auto), notificando ben 60 ritiri di carte di circolazione, mentre 45 sono stati i sequestri di veicoli a motori.

I verbali per violazioni amministrative sono stati in tutto 46, di cui 31 per abbandono rifiuti. Ben 209 sono stati i rilasci sui contrassegni per i portatori di handicap, 26 le rimozioni e demolizioni di veicoli abbandonati su aree pubbliche e 52 le pratiche per oggetti ritrovati. Gli accertamenti sulle residenze sono state ben 954.

Una parte consistente del lavoro e dei servizi della polizia municipale di Lastra a Signa nello scorso anno si è concentrata anche su alcune emergenze e problematiche inerenti la viabilità che hanno riguardato il nostro territorio: come ad esempio quella delle due frane in via Vecchia Pisana, che ha comportato il senso unico alternato in due punti della strada con conseguenti disagi sulla viabilità locale e le numerose chiusure degli ingressi della FiPiLi che hanno comportato un impegno degli agenti per il numeroso flusso di veicoli sulle nostre strade.

Nella prossima primavera sono in ponte ulteriori interventi e lavori sulla segnaletica stradale sia verticale che orizzontale, che saranno coordinati e programmati secondo le indicazioni e necessità rilevate dal corpo della polizia municipale lastrigiana, In particolare sarà posta particolare attenzione al rifacimento dei passaggi pedonali, alla ridefinizione e rifacimento della segnaletica dei parcheggi, anche, ove possibile per un loro ampliamento, e strisce ottiche volte ad indurre il rallentamento della velocità dei veicoli, per il quale è previsto l'acquisto e l'uso di un telelaser per potere sanzionare anche l'eccesso di velocità prima causa di incidenti insieme alla distrazione per l'uso di telefono. Inoltre è già avviata la procedura per l'acquisto e installazione di apparecchiature per rilevare il mancato rispetto del semaforo rosso negli impianti semaforici.

"I risultati raggiunti nel 2019 – ha sottolineato l’assessore alla polizia municipale Annamaria Di Giovanni -, sono un buon punto di partenza e mettono in luce le diverse tipologie di attività svolta. Con l'ulteriore prossima assunzione di un agente, e l'arrivo degli ispettori ambientali del progetto attivato con Alia, il corpo di polizia municipale potrà essere ancora più vicino ai cittadini e svolgere la propria azione in modo più omogeneo sul territorio comunale. Per la sicurezza, la prevenzione, e il rispetto delle regole di convivenza civile, in primis in tema ambientale – ha proseguito l’assessore Di Giovanni- alle strumentazioni già presenti sul territorio si aggiungeranno nei prossimi mesi un telelaser per il controllo della velocità e il noleggio di una nuova telecamera mobile, utile sia per controlli in tema di sicurezza stradale, che per contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti. Credo che il rafforzamento dell'organico e l'innovazione tecnologica, insieme all'esperienza e alle competenze del nostro corpo di polizia municipale, ci consentiranno in futuro di migliorare ulteriormente i buoni risultati raggiunti nel 2019."

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

