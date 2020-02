Mercatale Empoli, grani antichi e prodotti bio in piazza della Vittoria

Dalle farine di grano toscano, al cioccolato che passione, ai formaggi a latte crudo, alla carne, agli affettati, al pane di grani antichi e una varietà di prodotti ‘bio’. Questo e molto altro al “Mercatale in Empoli” che si terrà sabato 22 febbraio 2020 dalle 8 alle 13 in piazza della Vittoria. Il mercato agroalimentare empolese che porta in tavola tanta toscanità dei prodotti.

ECCO LE AZIENDE AGRICOLE PRESENTI – L’azienda agricola Paradisi da Colle Val D’Elsa con le sue farine di grano toscano; la Dolciaria Franzago porterà arte, professionalità e massima qualità attraverso l’uso dei migliori ingredienti della sua produzione storica di ‘cioccolata, che passione’ da Capolona (Arezzo); i Formaggi di Maria a latte crudo da Volterra; la carne e gli affettati del Romagnoli di Montespertoli; il pane di grani antichi del forno Romolino di Lastra a Signa; le verdure dell'azienda agricola empolese Bioeat; i Due Pani con pane di farina toscana da Lazzeretto; le verdure di stagione dell’azienda agricola di Luigina da Certaldo; gli affettati di Marco di Castelfiorentino; l’azienda agricola storica e biologica, la Ginestra, con miele, pasta, pane; e poi, i conigli dell'azienda agricola la Mignola di San Miniato; la cinta di Guido in Chianni; il miele di Mario Simoni di Cascina; il vino ‘bono’ del Guerrieri da Castelfiorentino. All’esterno gli immancabili fiori di Sandro Sassetti e le piante del vivaio Petreti.

Tutte le notizie di Empoli