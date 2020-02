Donata Bianchi (PD): “Nasce Bliff! La Biblioteca del Libro illustrato e del fumetto di Firenze”

“Bliff – ha detto la consigliera del Partito Democratico Donata Bianchi – è stata aperta grazie ad un gruppo di appassionati, con la collaborazione dell'Arci all'interno della Casa del Popolo Andreoni. È un'iniziativa interessante perché promuove una forma di espressione artistica e culturale non sufficientemente valorizzata e, al contempo, segnala come le case del Popolo continuino a essere ancora oggi uno spazio importante di socialità e di incontro tra differenti generazioni. Non sono molte le Biblioteche del fumetto, anzi sono pochissime e, come Bliff, sono spesso iniziative di gruppi di lettori appassionati. Il fumetto merita invece più attenzione anche per la sua grande potenzialità quale mezzo di inclusione, cito ad esempio il fumetto italiano Four energy heroes dedicato a sconfiggere luoghi comuni e stereotipi sulla disabilità. Il fumetto come lo conosciamo oggi – ricorda la consigliera PD Donata Bianchi – nacque nel 1895, grazie all'editore statunitense Pulitzer, uomo capace di grandi intuizioni, non a caso a lui è intitolato un prestigiosissimo premio del mondo del giornalismo”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

