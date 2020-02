È stato indagato l'autista di un bus Ataf per la morte per investimento di una 73enne a Firenze, in viale Corsica. Il fatto risale al 19 febbraio scorso. La donna è morta poi all'ospedale di Careggi per le gravissime ferite. Il reato inizialmente era quello di lesioni stradali colpose, adesso di omicidio stradale. L'autopsia è stata disposta dal pm, assieme agli accertamenti della municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

