Operaie protestano sul tetto di Palazzo Blu, dal circolo Arci Botteghino un piccolo aiuto

Il Circolo Arci Botteghino sostiene le operaie Piaggio che da giorni protestano sul tetto di Palazzo Blu a Pontedera perché l'azienda ha deciso di non rinnovare loro il contratto. Con i fondi raccolti in una cena, il circolo ha portato alle donne un piccolo contributo di 500 euro. Questo il post sul profilo facebookdel circolo:

Dove può annidarsi la #speranza? In luoghi impensabili, anche sul tetto di #Pontedera. In questo "botteghino" illuminato sul Palazzo Blu, dove si svolgono giorni decisivi per la lotta delle operaie "contrattiste" a termine della #Piaggio, noi del circolo siamo tornati stasera a dare il nostro piccolo contributo: 500 euro dalla cena di venerdi. Perché ciascuno di noi da solo non vale nulla, ma #insiemesiamotu tto .

