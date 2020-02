Coronavirus, un caso a Firenze: è un imprenditore tornato da Singapore

Un imprenditore sessantenne sarebbe il primo caso accertato di coronavirus in Toscana. Si attende la conferma dell'Istituto superiore di Sanità.

L'uomo, titolare di alcune aziende in Oriente, era rientrato da Singapore settimane fa. Ieri pomeriggio si è presentato all'ospedale di Santa Maria Nuova. Il tampone ha mostrato il Covid-19. Da li l'uomo è finito a Ponte a Niccheri. Si attende l'ufficialità dalla Asl Toscana Centro.

Riguardo al caso, dalla Regione si spiega che alle 10.30 sarà emesso un bollettino con notizie relative agli esiti degli ultimi tamponi effettuati in Toscana. Intanto all'ospedale di Santa Maria Nuova, secondo quanto appreso, è in corso la sanificazione dell'area di arrivo delle ambulanze.

Un caso sospetto era giunto ieri in serata: una donna in treno tornata da Venezia è stata trasferita in ospedale con le precauzioni del caso da parte dei sanitari intervenuti. Adesso è in isolamento all'ospedale di Careggi. Aveva accusato sintomi febbrili.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

