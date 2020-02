FI e Lega denunciano: "In Toscana i rifiuti del Lazio"

“La notizia è passata in secondo piano, probabilmente a causa della ribalta del Coronavirus, ma per noi è impossibile non evidenziare e condannare l’accordo tra Rossi e Zingaretti per il conferimento di oltre 13mila tonnellate di rifiuti dal Lazio alla Toscana per i prossimi sette mesi, negli impianti di Pioppogatto (LU) e Gotara (MS)” lo afferma Elisa Montemagni, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale. “Una sorta di “soccorso rosso” quello tra i due Presidenti che - prosegue il Consigliere - a più riprese, hanno ampiamente dimostrato di non essere certo un esempio di amministrazione regionale virtuosa”. “Con tutti i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti che ha la nostra Regione, proprio a causa delle politiche contraddittori di Rossi e compagni – prosegue Montemagni – si pensa bene di andarci ad accollare quelli di altre regioni, come il Lazio appunto, incapace di gestirli autonomamente. Assurdo. Ma non finisce qui: sembra che i rifiuti proverranno da Roma, città amministrata da quella Raggi e dal Movimento 5 Stelle che proprio sulle politiche di gestione dei rifiuti si sono fatti campagna elettorale nel corso degli anni”.

“A rimetterci per l’inadeguatezza degli Amministratori regionali saranno i cittadini toscani, in particolar modo quelli dell’ATO Costa, condannata così a diventare una sorta di pattumiera per i rifiuti altrui – conclude Montemagni – una decisione assolutamente inaccettabile e a cui come Lega ci opporremo con forza”.

Le parole di Marchetti (FI)

"Perché la Toscana ha accettato di accogliere 13.500 tonnellate di rifiuti indifferenziati da Roma nei prossimi 7 mesi? Su quali basi?" E’ in buona sostanza questo ciò che il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti chiede di sapere in un’articolata interrogazione a risposta scritta rivolta alla Regione Toscana a seguito dell’accordo stretto con la Regione Lazio e oggetto di delibera 205 del 24 febbraio scorso. L’iniziativa è scattata in filiera istituzionale con Montecitorio, dove a seguire la questione ci sono il Vicecapogruppo di Forza Italia onorevole Stefano Mugnai, coordinatore regionale degli Azzurri toscani, e la deputata Erica Mazzetti.

"Qui non abbiamo un piano rifiuti promesso ormai da anni ma mai arrivato a dama – osserva Marchetti – e ci sono intere filiere produttive che soffocano sotto ai loro scarti di lavorazione tra lapideo, cartario, tessile, conciario… La crisi impiantistica a livello regionale è nota e conclamata. Ma davvero – sgrana gli occhi il Capogruppo regionale azzurro – siamo proprio noi la regione adatta ad accogliere una valanga di rifiuti solidi urbani indifferenziati da trattare e smaltire? Nutro seri dubbi. I conferimenti, stando all’accordo siglato tra Regioni richiamato nell’interrogazione, sono indirizzati nei due impianti toscani contrattualizzati dall’azienda Ama. La Regione Toscana – si legge più avanti – individua la capacità di trattamento per flussi extra regionali presso gli impianti nei comuni di Massarosa, loc. Pioppogatto (società Ersu spa) e Massa, località Gotara (società Cermec Spa)".

Marchetti un’idea ce l’ha: "Qui mi pare che, in barba alle contingenze reali e ai mille problemi che affliggono la Toscana quanto a gestione del ciclo rifiuti – incalza Marchetti – si voglia andare a fare un piacere ‘di governo’. Rossi lancia una ciambella giallorossa di soccorso a cui la sindaca grillina della capitale Virginia Raggi e il governatore piddino del Lazio Nicola Zingaretti si possano aggrappare per galleggiare ancora qualche mese. Peccato che il ‘piacere’ al nodo giallorosso rappresenti un dispetto ai toscani. Ma a Rossi si sa, quando mai è importato? Ora aspettiamo risposta per conoscere le sue giustificazioni, se ne ha".

