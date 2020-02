Fermata ferroviaria di Lastra a Signa, iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'area

Sono iniziati questa settimana i lavori di messa in sicurezza dell’area della fermata ferroviaria di Lastra a Signa propedeutici per l’avvio, in futuro, dei lavori di realizzazione da parte di Rfi della rotatoria stradale compresa nel progetto di realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, inaugurata nel 2006.

I lavori, totalmente finanziati dall'amministrazione comunale a seguito del contenzioso aperto con gli altri enti preposti sulla competenza dell’intervento, hanno un costo pari a 310.000 euro e la conclusione è prevista nel mese di maggio, salvo ritardi dovuti al maltempo.

“Si tratta dell’inizio del percorso – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- per la realizzazione della rotatoria che era originariamente compresa tra le opere compensative del progetto della fermata ferroviaria di Lastra a Signa, un intervento particolarmente importante poiché si collegherà in futuro anche con il 2° lotto della variante a via Livornese e quindi con via di Sotto”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

