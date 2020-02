Team Martorana, pioggia di medaglie nelle gare di Sanda U.I.K.T

Nuove conferme per il Team Martorana. Gli allievi della scuola, capitanata dal maestro Marco Martorana, si sono distinti domenica scorsa 23 febbraio a Ciampino (Roma) nel campionato negli stili “Sanda” e “Lei Tai”.

La giornata è partita subito bene con la conquista del primo oro da parte di Alessio Castronovo che ha vinto nel light Sanda – 45 kg e l'argento nel Lei Tai. Anche gli allievi del Team Martorana hanno dato il meglio di loro stessi e si sono distinti nelle varie gare della giornata. Alessia Tognozzi e Alessandra Ferraro hanno vinto l'oro nel Sanda e nel Lei Tai. Francesca Ferraro ha conquistato il bronzo nel Sanda e nel Lei Tai, mentre Kamila e Romina Koni si sono aggiudicate l'oro nel Sanda e l'argento nel Lei Tai. Jurghena Demiraj si piazza nel gradino più alto del podio nel Sanda e vince il bronzo nel Lei Tai. Oro nel Lei Tai per Mattia Belforte. Oro nel Sanda e nel Lei Tai per Gian Marco Giovannini mentre Francesco Benelli conquista l'argento nel Lei Tai. Infine conferme sono arrivate anche per Andrea Terranova bronzo nel sanda e nel Lei Tai e per Gianluca Pesaro oro nel sanda e argento nel Lei Tai.

Il Team Martorana si classifica al secondo posto del Campionato per le 16 medaglie conquistate. Nella serata di apertura alla sfida Italia contro Egitto il Team Martorana ha avuto il privilegio, grazie alle qualità tecniche dei suoi allievi, di aprire l'evento con quattro combattimenti. Gaia Romano e Nathan Martorana, entrambi di 8 anni, hanno dimostrato tutta la loro passione e procace tecnica . A loro sono seguiti in un combattimento di sanda a contatto pieno gli juniores Niccolo' Lo Jacono e Denis Dyrmishi che hanno regalato uno spettacolo di tecnica, tenacia e passione.

Il debutto sul grande ring di Lo Jacono si chiude con la vittoria al terzo round con un avversario del doppio dei suoi anni, Dyrmishi non lascia spazio al suo avversario e conquista anche lui la vittoria.

«Il duro lavoro paga sempre- dice Marco Martorana - Questi ragazzi si allenano tutti i giorni alla Palestra Mauax di Montemurlo per riuscire a partecipare ad una gara di questo livello. Sono fiero di loro».

Anche l'assessore allo sport del Comune di Montemurlo si è voluta complimentare con il maestro Martorana per l'ennesima conferma e per le qualità tecniche raggiunte dalla sua squadra di giovani atleti. Il team Martorana intanto è già a lavoro per il prossimo appuntamento sportivo il Campionato Italiano nelle Marche.

