Un grosso albero si è abbattuto su due auto in transito in via del Tiglio nel territorio comunale di Calcinaia, vicino alla sp2 Vicarese. I vigili del fuoco di Pontedera sono intervenuti all'una di questa notte. Il conducente di una di queste è stato trasportato all’ospedale per accertamenti sanitari.

