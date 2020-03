Coronavirus, ecco gli orari di accesso alle Rete Ospedaliera della Asl Toscana Sud Est

Per favorire la massima sicurezza dei visitatori e dei pazienti, gli accessi agli Ospedali della Asl Toscana Sud Est sono presidiati da personale sanitario che invita chi entra a prendere tutte le precauzioni utili per prevenire qualunque infezione.

Per permettere questa organizzazione è stato necessario selezionare alcuni dei molti ingressi presenti nelle strutture. L’accesso è consentito, oltre che dal Pronto Soccorso per gli usi appropriati:

Ospedale dell'Alta Val d'Elsa

Entrata libera ospedale dalle 6 alle 22. Dopo le 22 si entra solo attraverso l’accoglienza, suonando il campanello.

Per gli altri ingressi chiusi: il personale entra con il badge, le ditte sono fornite di badge provvisori. Tutti i visitatori devono utilizzare il campanello presente alle porte.

Ospedale di Nottola

Entrata principale - Hall con check point dalle ore 7.00 alle 20.00

Ospedale di Abbadia San Salvatore

Entrata principale Edificio Nuovo con check point dalle ore 7.00 alle 20.00

Ospedale San Donato

Entrata principale - Hall con check point dalle ore 7.00 alle 21.00

Terza scala anello esterno con check point dalle ore 7.00 alle ore 20.00

solo per i dipendenti, accesso agli spogliatoi aperto nelle seguenti fasce orarie: dalle 6.00 alle 8.30, 12.30 alle 14.30, 19.30 alle 21.00

Ospedale di Sansepolcro

Ingresso principale dello stabilimento con check point dalle ore 7.00 alle ore 20.00

Ospedale di Bibbiena

Entrata principale -Hall con check point dalle ore 7.00 alle 21.00

Ospedale della Gruccia

Entrata principale - check point dalle ore 8 alle 20 (ingresso in altri orari su chiamata portineria per il personale dipendente che deve entrare in servizio)

Ingresso lato Servizio Mortuario con check point dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al sabato

Ingresso lato Radioterapia con check point dalle ore dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì

L'ingresso riservato al solo Servizio Mortuario è aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20

Ospedale della Valdichiana Aretina

L'ingresso al presidio con check point attivo dalle h 7 alle 20 presidiato da personale infermieristico spostato all'ingresso piano 0 della palazzina amministrativa (palazzina a) per permettere anche agli utenti non deambulanti in modo autonomo di raggiungere ambulatori ortopedici, fisioterapia ecc.

Ospedale Misericordia

Entrata principale presso il piano piastra (accanto al bar) con check point dalle 7 alle 20

Entrata nuova blocco ospedaliero con check point (lato parcheggio) dalla 7 alle 20

accesso controllato per fornitori e accesso tramite check point anche per associazioni

Ospedale Massa Marittima

Ingresso principale dello stabilimento con check point dalle ore 7 alle 20

Ospedale Castel del Piano

Entrata principale con check point dalle 7 alle 20

Ospedale di Orbetello

Entrata principale con check point, dalle 8 alle 20

Ospedale di Pitigliano

Entrata principale con check point, dalle 8 alle 20

Al termine dell’emergenza saranno ripristinate le consuete modalità organizzative. L'Azienda ringrazia tutti per la collaborazione.

LE COSE DA SAPERE SUL CORONAVIRUS

Per fare chiarezza sul Covid-19, ecco le dieci norme da seguire diramate dal Ministero della Salute. Qui le ultime disposizioni della Regione.

Per ogni utile informazione è in funzione il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24. Qui i numeri per ogni singola Asl di riferimento.

Di seguito alcuni link utili dal Ministero della Salute e dalla Regione.

Fonte: Asl Toscana Sud Est - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Abbadia San Salvatore