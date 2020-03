Murales per le case popolari di San Romano: progetto presentato in Consiglio regionale

Un murale, con elementi che richiamano il trittico della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, cambierà il volto delle facciate delle case popolari di via XXV Aprile a San Romano (Pi). L’inaugurazione dell’opera sarà il punto d’arrivo del progetto “Porta Aperta per chi Porta-teatro, streetArt e cittadinanza”, che figura tra le iniziative della Festa della Toscana 2019 e che si svolgerà tra venerdì 6 e domenica 8 marzo a San Romano. Il murale sarà realizzato dalla giovane artista Giulia Oblo (nome d’arte di Giulia Bernini), membro del collettivo artistico e street artist della Galleria Uovo alla Pop di Livorno. Oltre al collettivo livornese, il progetto vede coinvolti. in qualità di soggetti promotori, l’Associazione Tra i binari, l’Arci Valdarno Inferiore e il Comune di Montopoli Valdarno, in collaborazione con Apes, azienda gestore delle case popolari di San Romano.

Il progetto sarà presentato domani, martedì 3 marzo alle 12,30, nella sala Barile di palazzo del Pegaso. Interverranno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, la consigliera Alessandra Nardini, il sindaco di Montopoli in Val d'Arno, Giovanni Capecchi, il vicepresidente Arci Valdarno Inferiore, David Spalletti, il regista e rappresentante dell’Associazione tra i binari, Francesco Mugnari, e l’artista. Saranno presenti il vicesindaco di Montopoli Valdarno, Linda Vanni, e l’assessore alla Cultura, Cristina Scali.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

